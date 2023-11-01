Москва, 1 ноября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Москве спасли кота-автопленника, который четыре дня находился в запертой машине, сообщил 1 ноября Telegram-канал «112».

Соцсети

«Спасен кот, который четыре дня сидел в автомобиле без еды и воды», — говорится в сообщении.

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По информации источника, на парковке собралось много желающих, готовых забрать кота к себе.

Серого кота в припаркованной в районе Охотного ряда машине заметили очевидцы. Сообщалось также, что полиция задержала владельца автомобиля. Его увезли в психиатрическую клинику из-за неадекватного поведения.