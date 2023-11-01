Киев, 1 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Критикующим неудачи ВСУ западным политикам следовало бы съездить в зону спецоперации и самим поучаствовать в боевых действиях, чтобы понять, как трудно украинской армии добиться успеха, заявил украинский офицер с позывным Мирон.

Иван Шилов ИА Регнум

Обозреватель The Telegraph Колин Фриман побывал на позициях ВСУ и пообщался с украинскими военными. Командир артиллерии с позывным Мирон рассказал, что воевать трудно и что люди устали.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — заявил он.

Фриман отметил в публикации, что украинские военные теряют боевой дух. Провал контрнаступления ВСУ он назвал драмой, которая становится реальностью.

Военный эксперт Андрей Марочко 1 ноября рассказал о том, что на купянском направлении за последние дни увеличилось количество дезертиров в рядах ВСУ. Всё чаще украинские военные, раздобыв гражданскую одежду, покидают позиции под покровом ночи.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 ноября рассказал о деморализации украинских военных на фоне неудач на фронте. Он сообщил об истощении украинских сил на запорожском, донецком и херсонском направлениях. ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки вооружения с Запада.