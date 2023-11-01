Уфа, 1 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Спасатели вызволили в Уфе 21-летнего молодого человека, поднявшегося из застрявшего лифта по шахте до 12-го этажа и уснувшего в вентиляционном коробе. Об этом 1 ноября сообщило городское управление гражданской защиты во «ВКонтакте».

Управление гражданской защиты г. Уфы

Уточняется, что мужчина поднимался на лифте в гости к другу, однако лифт застрял между седьмым и восьмым этажами.

После этого молодой человек выбил плафон освещения, вылез на крышу кабины лифта и по направляющим противовеса добрался до 12-го этажа, где забрался в боковой вентиляционный короб.

«Его товарищ, забеспокоившись, что друг долго отсутствует, позвонил в экстренные службы. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека… спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в Нижнем Тагиле в одном из домов по улице Удовенко женщина с маленьким ребёнком в коляске застряла в неисправном лифте. Ей пришлось провисеть вниз головой более 30 минут, в это время перевёрнутая коляска находилась внутри лифта.

В Петербурге в бизнес-центре в двухэтажном здании на улице Циолковского в Адмиралтейском районе 7 сентября рухнул промышленный лифт. Он упал на двух находившихся внизу рабочих, они получили серьёзные травмы.