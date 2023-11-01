Москва, 1 ноября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Неравнодушные москвичи пытаются спасти запертого в автомобиле серого кота. Сообщается, что он якобы четвёртый день сидит там без воды и пищи. Информацию опубликовал Telegram-канал «112».

Соцсети

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3843370" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Очевидцы заметили животное в припаркованной в районе Охотного ряда машине. Сообщается, что полиция уже задержала владельца автомобиля. Его увезли в психиатрическую клинику по причине неадекватного поведения.

В то же время МЧС и правоохранительные органы заявили, что без согласия хозяина транспортного средства не могут открыть его авто.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября суд Новосибирска отправил местную жительницу в психиатрическую лечебницу за истязание 44 собак. На протяжении семи лет она и её брат держали в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки. Стало известно, что животных не обеспечивали кормом и водой, они жили в антисанитарных условиях без ветеринарной помощи. По этой причине 18 из них погибли, ещё три получили увечья.