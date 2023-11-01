Лондон, 1 ноября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года 2023 года «AI» (ИИ, искусственный интеллект). Сообщение об этом опубликовали 1 ноября на сайте издательства.

Иван Шилов, ИА Регнум

Роботы неожиданно для всех стали экспертами в человеческом языке, и это начали активно обсуждать, отмечается в материале.

«Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал «ИИ» словом года», — говорится в публикации.

Collins Dictionary дал определение ИИ: «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ». В издании выразили мнение, что именно такое описание отражает глубину проблем, стоящих перед человечеством.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля президент России Владимир Путин заявил о важности развития технологии ИИ, за которой будущее. Российский лидер сравнил искусственный интеллект по важности с атомным или ракетным проектами в СССР.

IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов в беседе с ИА Регнум, комментируя заявление Путина, согласился с тем, что технологию ИИ необходимо развивать. Он также заявил, что это нужно делать не только в гражданской, но и в военной сфере. По информации эксперта, противник уже применяет ИИ в беспилотниках.