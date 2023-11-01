Сыктывкар, 1 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Коми социальная работница вместе с сестрой присвоила 5 млн рублей, которые полагались отцу-пенсионеру погибшего в зоне проведения СВО военного. Для кражи денег женщины придумали хитрую схему, в которую включили подельников из полиции. Через два дня после получения 5 млн пенсионер погиб в пожаре, а деньги пропали. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум Елена Русских и ее сестра Екатерина Сабитова

24-летний Модест Данилов из села Гам в Республике Коми воевал в рядах ЧВК «Вагнер» в самом начале СВО. В ноябре 2022 года мужчина погиб. У него остался 70-летний отец Анатолий Данилов. В связи со смертью сына пенсионеру была положена компенсация в размере 5 млн рублей. Узнав об этом, мужчина обратился к социальному работнику АНО МЦСОН «Доброта» Елене Русских, которая обо всём рассказала своей сестре Екатерине Сабитовой.

«По версии следствия, у лица, оказывающего пенсионеру социальные услуги, и её 44-летней сестры возник совместный умысел на присвоение и последующую растрату денежных средств в размере не менее 5 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

18 января 2023 года Елена Русских вместе с Анатолием Даниловым отправились в Санкт-Петербург за выплатой. Мужчина получил выплату и затем передал ее Русских на хранение. Эти деньги женщина сразу поделила с сестрой. Буквально через два дня после этого Анатолий Данилов погиб во время пожара в частном доме, расположенном в деревне Кебырыб Республики Коми. Вместе с ним в огне погибла 63-летняя женщина. Об огромной денежной сумме, которую Данилов получил перед смертью, мог никто и не узнать, но информация об этом попала в руки главы села Гам.

ИА Регнум Погибший Модест Данилов

«Глава сельского поселения неоднократно высказывала социальному работнику требование о возврате денежных средств пенсионеру и сообщала о незаконности совершаемых ими с родственницей действий. Но возвращать деньги женщины не стали», — объяснил источник.

Более того, чтобы сохранить свою «добычу», Екатерина пошла на новое преступление и попыталась заручиться поддержкой сотрудников полиции. Она обратилась к своему знакомому — старшему оперуполномоченному группы уголовного розыска с просьбой о помощи ей и её сестре. Мужчина пообещал, что, если глава села всё же заявит в полицию, он сообщит об этом сёстрам. На встрече полицейский и Екатерина договорились о том, как будут действовать в таком случае. Женщина решила запутать следственные органы, утверждая, что пенсионер отдал всего 1 500 000 рублей, треть этой суммы сотрудница соцслужбы уже якобы потратила на нужды семьи Данилова. А оставшийся 1 000 000 она в крайнем случае была готова выдать добровольно.

Вскоре заявление в полицию на сестёр поступило, и полицейский стал выполнять свою часть договора. Он подговорил своего коллегу провести проверку и составить протокол таким образом, чтобы подтвердить версию сестёр об их непричастности к совершению преступления. Полицейский также сообщил Екатерине о готовящемся обыске. Затем на допрос вызвали старшего сына Анатолия Данилова. После проведённой проверки все материалы передали участковому.

«Он, не подозревая о недостоверности сведений, указанных в переданных процессуальных документах, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению главы сельского поселения, мотивировав принятое решение сведениями, переданными ему оперативниками», — рассказал собеседник агентства.

Так растрата могла сойти сёстрам с рук, но прокуратура вернула дело на доследование. Вскоре обман вскрылся. 30 октября СК по Республике Коми возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч.3 ст.286 УК РФ) в отношении двух сотрудников ОМВД России по Усть-Вымскому району. Они задержаны. Информации о возбуждении уголовных дел в отношении сестёр в распоряжении агентства нет.