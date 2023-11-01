Первый полёт дальнемагистрального Ил-96-400М сняли на видео
Москва, 1 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Видео первого полёта российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М опубликовала Объединённая авиастроительная корпорация.
Опытный образец Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Экипаж самолёта проверил его устойчивость и управляемость, а также работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.
Как сообщили в ОАК, испытания прошли штатно, и подтвердили стабильную работу российских систем и оборудования, большинство из которых изготовили предприятия «Ростеха».
Командиром Ил-96-400М во время полёта был заслуженный лётчик-испытатель России Сергей Сухарь. Другие члены экипажа — заслуженный лётчик-испытатель Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1-го класса Павел Литвяков и бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.
Полёт Ил-96-400М, продолжавшийся 26 минут, проходил на высотах до двух тысяч метров, скорости до 390 км/час.
Ил-96-400М — модернизированная версия самолёта Ил-96-300. У нового воздушного судна на 9,35 м длиннее фюзеляж, а также более мощные двигатели ПС-90А1. Новый Ил-96-400М вмещает до 370 пассажиров.
Ранее ИА Регнум 1 ноября сообщило об успешном испытательном полёте Ил-96-300. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, успешные испытания показали высочайший уровень компетенции российских конструкторских бюро и авиационных предприятий. Самолёт, сохранив высокие показатели Ил-96–300, получил новые эксплуатационные и транспортные возможности.