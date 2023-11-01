Москва, 1 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Видео первого полёта российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М опубликовала Объединённая авиастроительная корпорация.

Пресс-служба ПАО «ОАК» Ил-96-400М

Опытный образец Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Экипаж самолёта проверил его устойчивость и управляемость, а также работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Как сообщили в ОАК, испытания прошли штатно, и подтвердили стабильную работу российских систем и оборудования, большинство из которых изготовили предприятия «Ростеха».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3843365" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первый испытательный полет самолёта Ил-96-400М

Командиром Ил-96-400М во время полёта был заслуженный лётчик-испытатель России Сергей Сухарь. Другие члены экипажа — заслуженный лётчик-испытатель Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1-го класса Павел Литвяков и бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.

Полёт Ил-96-400М, продолжавшийся 26 минут, проходил на высотах до двух тысяч метров, скорости до 390 км/час.

Ил-96-400М — модернизированная версия самолёта Ил-96-300. У нового воздушного судна на 9,35 м длиннее фюзеляж, а также более мощные двигатели ПС-90А1. Новый Ил-96-400М вмещает до 370 пассажиров.

Ранее ИА Регнум 1 ноября сообщило об успешном испытательном полёте Ил-96-300. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, успешные испытания показали высочайший уровень компетенции российских конструкторских бюро и авиационных предприятий. Самолёт, сохранив высокие показатели Ил-96–300, получил новые эксплуатационные и транспортные возможности.