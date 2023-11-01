Москва, 1 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России. Об этом министр заявил во время выступления на CNews FORUM 2023.

«По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю», — сказал Шадаев.

Он добавил, что нужно не просто создать кибервойска и дать тем, кто в них служит, отсрочку от призыва.

При этом глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту. Он отметил, что в этом смысле можно обсуждать заключение договоров в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Шадаев выразил надежду, что в Минобороны этот вопрос активно прорабатывается.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы Минпромторга Василий Шпак в 2022 году предложил Минобороне создать кибервойска, в которых могли служить IT-специалисты. По его мнению Шпака, инициатива поможет удержать разработчиков в России и станет для них альтернативой отсрочке от службы в армии.

В июле 2023 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о развязанной против России войне в киберпространстве. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует от России активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры, а также активного совершенствования собственных технологий и продуктов.

Заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов 9 октября отметил, что США могут применить против России наступательное кибероружие. Он добавил, что стремление Вашингтона нанести стратегическое поражение России повышает вероятность глобального киберконфликта.