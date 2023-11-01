Вена, 1 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Австрии подожгли еврейскую часть на Центральном кладбище Вены. Об этом сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) глава еврейской общины в этой стране Оскар Дойч.

По его словам, выгорела часть ритуально зала. На стенах злоумышленники нарисовали свастику. Пострадавших, как отметил Дойч, нет.

«Ночью был подожжён еврейский участок центрального кладбища (IV ворота). Выгорел вестибюль ритуального зала. На наружных стенах нарисованы свастики. Никто из людей не пострадал. Пожарные и полиция занимаются расследованием», — написал Дойч.

Как сообщало ИА Регнум, новая волна антисемитизма вызывает обеспокоенность у властей Германии. Министр экономики Роберт Хабек 30 октября заявил, что масштабы антисемитизма «ужасающи» и что нетерпимости к евреям в любом его проявлении нет места в ФРГ.

Прежде, 22 октября, возле Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция в поддержку Израиля, собравшая несколько тысяч человек. Её открыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявив, что долг каждого гражданина поддержать Израиль и его ответные атаки на ХАМАС. Также глава государства указал на право Израиля защищаться от террора и добавил, что Берлин стоит на стороне Тель-Авива.