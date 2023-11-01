Москва, 1 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Температура в Москве 1 ноября обновила рекорд 1934 года, поднявшись утром до +12,9 градуса. Об этом в среду сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти», — сообщил он ТАСС.

Прошлый рекорд продержался 89 лет и составлял +12,6 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, октябрь 2023 года войдёт в десять самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом в последний день месяца заявила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова, которая уточнила, что это был четвёртый октябрь XXI века, в котором суммарное количество выпавших осадков превысило 100 миллиметров. Как пояснила синоптик, причиной непогоды стали постоянные атлантические циклоны, принёсшие в Москву все виды осадков — и дождь, и ледяной дождь, и морось, и мокрый и обычный снега.