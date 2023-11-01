Ташкент, 1 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин с рабочим визитом посетил Узбекистан. Там он провёл встречу с председателем Службы государственной безопасности республики Абдусаломом Азизовым. Они обсудили борьбу с международным терроризмом и обмен разведывательными данными по ряду проблем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Пресс-бюро СВР.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Директор СВР Сергей Нарышкин

«Особое внимание уделено скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем, а также укреплению совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, во время заседания Совета руководителей органов безопасности стран СНГ 12 октября Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что если бы Западу удалось расчленить Россию, то это привело бы к «чудовищному этноконфессиональному конфликту» в Евразии. Он рассказал о финансируемых Западом окопавшихся там этносепаратистских террористических структурах, которые открыто призывают к подрыву российской государственности и нарушению её территориальной целостности.

В тот же день Нарышкин сообщил о сложившейся в мире революционной ситуации. Причиной тому он назвал неспособность Запада во главе с США обеспечить собственное доминирование. В то же время, по словам Нарышкина, образующиеся новые центры силы не хотят больше терпеть агрессивный диктат Запада.