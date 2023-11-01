Москва, 1 ноября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 1 ноября телефонные переговоры.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

Как сообщили в Кремле, лидеры государств обсудили вопросы подготовки к следующему заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдёт 23 ноября в Минске. Также Путин и Лукашенко коснулись развития двусторонних отношений и развития союзной интеграции, в том числе в вопросах энергетики, транспорта и технологий.

«Подтверждён обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Белоруссия продолжают сотрудничество в различных областях, в числе которых импортозамещающие проекты. В рамках Союзного государства реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд рублей, согласовываются ещё 12 на сумму 37 млрд рублей. Все планы развития реализуются даже лучше, чем ожидалось, заявил Путин 23 июля на встрече с Лукашенко.

Позднее, 15 сентября, состоялись очные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Российский лидер отметил радость от стабильного завершения в России бюджетного процесса и заявил, что состояние экономики страны влияет и на работу Союзного государства. В связи с этим Путин предложил Лукашенко «сверить часы» по ряду вопросов.