Астана, 1 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит главы Франции Эммануэля Макрона в Астану, сообщила пресс-служба главы республики.

Пресс-служба президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон

«Можно назвать ваш [Эммануэля Макрона] визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», — сказал Токаев.

Казахский лидер отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером республики в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Во время двусторонних переговоров особое внимание лидеры двух стран уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной областях.

Президент Франции также заявил о важности экономических связей с Казахстаном. Макрон отметил, что лидеры намерены подписать значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические двусторонние отношения.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. В аэропорту президента встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Комментируя визит Макрона в Астану, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 ноября, что Казахстан — суверенное государство и развивает отношения с другими странами. Представитель Кремля добавил, что Москва дорожит отношениями с Астаной.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил в беседе с ИА Регнум, что приезд французского лидера в Казахстан преследует не только экономические, но и политические цели. Эксперт считает, что Париж пытается усилить своё влияние на постсоветском пространстве, а значит, в какой-то степени уменьшить роль России в этом регионе. При этом Фёдоров отметил, что Казахстан и Узбекистан имеют прочные связи с Россией, поэтому Макрон едва ли сможет в корне изменить позиции этих стран по отношению к России.