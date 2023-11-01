Москва, 1 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Московские производители продуктов питания представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Узбекистане, которая была организована центром «Моспром». В мероприятии приняли участие шесть промпредприятий, они провели b2b-переговоры и заключили новые контракты на поставку товаров в республику, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские производители продуктов питания представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Узбекистане

«Специалисты столичного экспортного центра «Моспром» помогают московским промышленникам налаживать международное сотрудничество, выходить на новые зарубежные рынки и наращивать объёмы экспорта», — пояснил Овчинский. В условиях санкционных ограничений центр способствовал поиску новых дружественных стран, а также установлению и укреплению внешнеэкономической деятельности с ними, добавил он. «Так, в ходе бизнес-миссии в Узбекистан столичные производители продуктов питания провели свыше 60 b2b-переговоров, в результате которых заключили ряд контрактов на поставку товаров в республику», — рассказал Овчинский.

Столичный регион, в частности, представляли производитель безалкогольных напитков «Азиано», кондитерский комбинат «Добрынинский», изготовитель шоколадных батончиков с чистым растительным составом «Фуд Рев», предприятие по изготовлению мороженого «БРПИ», производитель ингредиентов для десертов и топингов для напитков «НПО ЭКО ФУД», а также Микояновский мясокомбинат.

По итогам проведённых переговоров узбекистанские партнеры заказали первые образцы продукции предприятия. Еще одна сеть кафе выразила заинтересованность добавками для чая на основе облепихи и сгущёнки.

Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортёров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.

В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортёрам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнёров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.