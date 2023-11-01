Москва, 1 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Более чем в десяти тысячах многоквартирных домов Москвы заменили инженерные системы в рамках программы капремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он напомнил, что программа реализуется с 2015 года.

РИА Новости/ Виталий Аньков

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире», — заявил Бирюков. В рамках капремонта в Москве меняют основные инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электрики, отметил заместитель мэра столицы. Ремонту также подлежат системы дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, внутреннего водостока. Предусмотрена замена мусоропроводов.

В программу вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн квадратных метров, где запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем. «За время реализации программы с 2015 года более чем в 10 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, — отметил заместитель мэра российской столицы. — Это позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию».

Пётр Бирюков рассказал, что при проведении капитального ремонта производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования.

«В работах используем исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности», — подчеркнул заместитель мэра Москвы.