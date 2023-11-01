Геническ, Херсонская область, 1 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Херсонской областью семь ракет украинской армии, запущенных с самолётов и двигавшихся в сторону Крыма. Об этом 1 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

РИА Новости

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым», — написал он.

Глава области уточнил, что большую часть ракет уничтожили в воздухе, ещё две из них сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

Сальдо подчеркнул, что в результате люди не пострадали и нет повреждений инфраструктуры.

«На данную минуту ракетная опасность не миновала, наши воины ПВО в полной готовности. Враг не пройдёт!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 30 октября сообщило, что в небе над Крымом силы ПВО уничтожили восемь ракет ВСУ Storm Shadow. Украинские войска пытались атаковать объекты на полуострове.

Позднее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над Севастополем сбили ракету, фрагменты которой при падении нанесли травмы одному человеку. Медики диагностировали у пострадавшего рану голени средней тяжести.