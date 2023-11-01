Москва, 1 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Всё большее число людей смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и ценностей. Как государство-цивилизация, Россия продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни и продвигать принципы добра, справедливости, честности и правды в общении стран. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на Всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

Известия/ Константин Кокошкин

Лавров предложил искать решение современных вызовов и угроз в опоре на идеалы, общие для многих религий и культур, призвал уважать самобытность народов мира и их право на свой путь развития. Он обратил внимание, что мировое сообщество приветствует такую «созидательную линию».

«Всё большее число людей, в том числе и на европейском континенте, не просто симпатизирует нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и ценностей, настоящих ценностей», — сказал глава МИД.

Лавров обратил внимание на проблемы современности. Среди них он выделил толерантность, «доведённую до абсурда», введение запретов на религиозную атрибутику, деструктивные модели поведения и насаждение вседозволенности. По его мнению, это негативно влияет на нравственное здоровье людей, лишая их цивилизационных корней и приводя к взаимному отчуждению, обезличиванию, саморазрушению общества.

В странах ЕС делают вид, что не замечают кощунственного отношения к святыням ислама, равно как и разрушения православия, отметил Лавров. Всё это способствует росту радикализма, агрессивного национализма, неонацизма, ксенофобии и нетерпимости.

Глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что Россия продолжит прилагать усилия для снижения конфликтности и будет способствовать формированию более справедливой архитектуры международных отношений. По его мнению, новые международные отношения должны учитывать многообразие современного мира и его стабильность.

Лавров 10 октября подчеркнул, что мировой порядок должен строиться на принципах Устава ООН. Он призвал не допустить разрушения такого прочного фундамента для строительства нового мира, как Устав ООН. Подготовка к «Саммиту будущего», который пройдёт в 2024 году, покажет, насколько все готовы осознать свою и коллективную ответственность за судьбы мира, добавил глава МИД.