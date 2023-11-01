Колумбия, 1 ноября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Недавно избранный мэром колумбийской Тунхи уроженец России Михаил Краснов ответил на шуточные комментарии российских пользователей соцсетей под многочисленными постами о его победе на выборах. Комментаторы писали, что теперь «кокаин для россиян» подешевеет. Краснов сообщил ИА Регнум, что скидок для земляков не будет, как и самого наркотрафика.

Иван Шилов ИА Регнум

45-летний саратовец Михаил Краснов победил на выборах мэра «столицы» Бояки — одного из департаментов Колумбии. Русский профессор стал фаворитом избирательной гонки, набрав 31,56% голосов. В должность мэра 150-тысячной Тунхи Михаил вступит 1 января 2024 года. Новость о победе россиянина на выборах быстро облетела как его родной Саратов, так и всю Россию. В комментариях о его избрании пользователи соцсетей быстро вспомнили о печальной «наркотической славе» Колумбии и стали в шутку намекать будущему мэру на льготный наркотрафик. В разговоре с журналистами ИА Регнум Михаил Краснов поспешил разочаровать жаждущих скидок на нелегальный товар.

ИА Регнум

«Скидки не будет, зря надеются. Мы в горной местности находимся, у нас такое не растёт, поэтому наркотрафик из моего города невозможен. А вот микротрафик у нас есть. То есть внутреннее потребление. Но я и это собираюсь пресечь», — обещает Михаил Краснов.

Политик рассказал, что уже разрабатывает план по развитию Тунхи, основанный на привлечении национальных и международных инвестиций. Более подробно о своей программе и процессе выборов и жизни в Колумбии Михаил Краснов рассказал ИА Регнум в интервью.

ИА Регнум

Сейчас Михаилу Краснову 45 лет, последние 15 лет он живет в Тунхе. Его приезд в город произошел благодаря обмену студентами с целью изучения испанского языка, и с тех пор он чувствует себя в городе непринужденно.

Краснов Михаил Михайлович родился 17 сентября 1978 года. Он окончил Саратовский аграрный университет по специальности «экономист сельского хозяйства», затем получил степень доктора экономической социологии и демографии в Волгоградском государственном университете. Во время учёбы он попал на практику в Берлин. Михаил принял решение о переезде в Германию вместе с семьёй. Там он продолжил своё образование в Берлинском университете имени Гумбольдта. Краснов с большим интересом изучает иностранные языки и свободно говорит уже на шести. В 2008 году Михаил отправился в город Тунху в рамках программы обмена студентами от университета с целью изучения испанского языка. Там он получил степень магистра по социологии, немецкому языку и международным отношениям и защитил кандидатскую степень по экономической социологии и демографии. Краснов должен был провести в Колумбии всего один семестр, но остался. Уже 15 лет он живёт в городе Тунхе и является профессором местного университета. Мужчине удалось влюбить этот город в себя и, безусловно, влюбиться самому.