Москва, 1 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Часть использующих старые версии приложения «Сбербанк Онлайн» пользователей могли столкнуться с трудностями при входе в него. Об этом 1 ноября сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение», — рассказали в пресс-службе.

В Сбербанке уточнили, что все неполадки уже устранили и мобильное приложение работает в штатном режиме.

«Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля клиенты Сбербанка массово сообщили о неполадках в работе мобильного приложения кредитной организации. На тот момент в приложение можно было зайти, однако никакие личные данные в сервисе были недоступны. Сайт банка также оказался недоступен.

Позднее в этот же день пресс-служба Сбербанка сообщила об устранении массового сбоя в работе мобильного приложения и сайта.