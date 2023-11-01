Москва, 1 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Российскую роль на урановом мировом рынке трудно переоценить, 1 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В связи с тем, что на переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым может обсуждаться увеличение поставок урана Казахстаном, Песков напомнил о существующей на урановом рынке конкуренции.

«В данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить», — заявил Песков.

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