Москва, 1 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Россия и Казахстан — союзники, стратегические партнёры. Москва дорожит отношениями с Астаной, сообщил 1 ноября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — сказал Песков.

По поводу визита в Астану президента Франции Эммануэля Макрона Песков отметил, что Казахстан — суверенное государства и развивает отношения с другими странами.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан 1 ноября. В Астане состоится его встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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