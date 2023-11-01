Москва, 1 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение предпринимателя и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в Москву после конфликта на Ближнем Востоке.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Есть и бизнесмены меньше, кто возвращается и уезжает», — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля добавил, что граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября российский бизнесмен Михаил Фридман рассказал о переезде из Великобритании в Израиль. Он добавил, что на фоне событий на Ближнем Востоке приехал в Москву. При этом Фридман сказал, что в планах у него вернуться в Израиль и постоянно проживать там.

Комментируя переезд Фридмана, Песков 10 октября заявил, что российские граждане могут проживать на родине, отсюда уезжать и возвращаться. Президент России Владимир Путин 13 октября также отметил, что человек имеет право выбрать место жительства там, где он считает нужным.

При этом член Совета Федерации от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 11 октября заявил, что обратился в СК, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить сообщения о том, имело ли место финансирование ВСУ Фридманом.