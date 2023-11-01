Москва, 1 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о попытке спровоцировать погром в Ингушетии. Об этом он заявил 1 ноября журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пескова попросили прокомментировать усиление мер безопасности в аэропорту Магас в ингушском городе Сунжи после того, как в соцсетях распространили ложную информацию о прибытии рейса из Израиля. Представителя Кремля спросили, стали ли эти меры причиной того, что беспорядки не начались.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались», — сказал Песков.

Как сообщило ИА Регнум, 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа мужчин, разыскивающих пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива. Протестующие устроили погром. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров 31 октября сообщил, что ущерб аэропорту составил 285 млн рублей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 30 октября, что основными провокаторами беспорядков в Махачкале были киевские власти. Она уверена, что это была попытка внешних сил подорвать этническое и конфессиональное единство в России.

В беседе с ИА Регнум политолог Армен Гаспарян заявил, что организаторы беспорядков в Махачкале рассчитывали создать негативный фон и представить Россию как страну, где проходят еврейские погромы. Он также призвал подумать не только о наказании виновных в беспорядках, но и об информационной работе в Северном Кавказе.