Мелитополь, 1 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Украинские войска перебросили военную технику и личный состав на времевское направление, чтобы попытаться вернуть утраченные в ходе боёв у Приютного и Старомайорского позиции. Об этом 1 ноября рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Philippe De Poulpiquet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отметил в беседе с ТАСС Рогов, Вооружённые силы России продолжают закреплять успехи последних дней северо-восточнее Приютного.

«Со стороны ВСУ идёт переброска техники и живой силы, порядка 10 артиллерийских установок переброшено сюда и несколько штурмовых групп», — сказал он.

По словам главы движения, главной задачей ВСУ является попытка восстановить утраченные в ходе боёв позиции в лесопосадках западнее Старомайорского.

«Их контратаки не дают результатов, и позиции заметно ослабли», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 ноября представитель оперативных служб Херсонской области рассказал, что военные российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили скопление живой силы ВСУ у острова Алёшкинский. В результате этого украинская армия потеряла 14 военнослужащих.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны сообщили, что российская армия ударами FPV-дронов уничтожила Т-64М «Булат» украинских войск около Спорного в ДНР. Командир мотострелковой роты ВС России с позывным Чех 1 ноября заявил, что российские войска взяли под контроль опорный пункт ВСУ на угледарском направлении.