Москва, 1 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. На Украину вернулись пятеро детей, потерявших связь с родными во время украинского конфликта. Ещё один ребёнок вернулся в Россию. Также к воссоединению с семьями готовится одна группа детей.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Этого удалось достичь при трёхсторонней работе России, Катара и Украины. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Её слова привел ТАСС.

«Пять детей при такой трёхсторонней работе нам удалось вернуть на территорию Украины, одна девочка вернулась в Россию. И в ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению», — сообщило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, во время пресс-конференции в МИД 16 октября детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию.

Она сообщила, что эти данные не соответствуют действительности: аппарат уполномоченного проверял опубликованные сведения и нашёл там множество нестыковок. По словам Львовой-Беловой, многие дети уже вернулись домой из лагеря или ребёнок воссоединился с семьёй, но всё равно сведения с сайта никто не убирал.