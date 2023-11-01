Геническ, Херсонская область, 1 ноября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили скопление личного состава украинской армии около острова Алёшкинский в Херсонской области. Об этом 1 ноября рассказал журналистам представитель региональных оперативных служб.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе: 12 убитых, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых», — сказал он.

По словам представителя, российские войска за сутки также нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск у Инженерного, в результате чего удалось ликвидировать 13 украинских военных, ещё шестеро получили ранения. Также российские бойцы уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом у Змиевки на каховском направлении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 ноября в Минобороны рассказали, что ВС России ударами FPV-дронов уничтожили Т-64М «Булат» ВСУ у Спорного в ДНР. После удара первого беспилотника украинский танк загорелся и его добил второй дрон.

Ранее в этот же день командир российской мотострелковой роты с позывным Чех рассказал, что его бойцы взяли под контроль опорный пункт украинской армии на угледарском направлении. Он добавил, что российские военные смогли закрепиться на этом участке линии боевого соприкосновения.