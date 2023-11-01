Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Движение транспорта по автодороге регионального значения Мильково — Ключи — Усть-Камчатск в Камчатском крае временно перекрыли из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевской. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба краевого правительства.

Правительство Камчатского края

«В связи с извержением вулканов Ключевской и Безымянный, сходом селевых потоков на проезжую часть автомобильной дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск временно ограничено движение всех видов транспорта на участке с 153-го по 178-й километр трассы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на указанном участке дороги осуществляется уборка грязе-камневых масс с дорожного полотна. Ограничение будет действовать до 16:30 (07:30 мск) 2 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что сейчас в регионе активизировались три вулкана — Шивелуч, Ключевской и Безымянный. По его словам, на Ключевском с 11 октября и по настоящее время практически ежедневно происходят парогазовые и пепловые выбросы.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН 27 октября спрогнозировали мощное извержение вулкана Ключевской. По данным учёных, мощность пеплопада от извержения может достигнуть несколько миллиметров.