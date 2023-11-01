Ульяновск, 1 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновске СК возбудил уголовное дело в отношении матери младенца, который обварился в кипятке и умер. Женщину допросили в качестве подозреваемой. Ей может грозить реальный срок. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/ Константин Михальчевский

24 октября из квартиры на улице Краснопролетарской в ЦГКБ Ульяновска доставили 1,8-летнего ребёнка с обширными ожогами. Малыша поместили в реанимацию ожогового отделения, где врачи делали всё возможное, чтобы спасти его. Но несмотря на это, через 5 дней от полученных травм ребёнок скончался.

«30 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК). В тот же день в качестве подозреваемой была допрошена 31-летняя мать погибшего несовершеннолетнего», — рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, женщина отвлеклась и на некоторое время оставила сына без присмотра. В это время ребёнок случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. По информации правоохранителей, семья характеризуется как благополучная и на профилактическом учёте не стоит.