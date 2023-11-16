Москва, 16 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. За I полугодие 2023 года производство медицинской аппаратуры для диагностики, облучения, реабилитации и терапии выросло до 18,6 млрд руб., что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в Росстате.

Павел Лисицын/РИА Новости

Импортозамещение российским компаниям удаётся ускорить, в том числе, за счёт инструментов бережливого производства. Предприниматели внедряют их благодаря нацпроекту «Производительность труда».

«Если вы заинтересованы в качественном прорыве по объёмам производства, по уровню себестоимости, по конкуренции на рынке, вам есть за что биться, то вы пойдёте в этот проект. Поверьте, каким бы опытом вы ни обладали, если вы не настраиваете себя на то, что у вас есть резерв — его только надо поискать, применив правильные инструменты, — то ваше развитие вряд ли будет быстрым. Это внутренний вызов, который должен быть у предпринимателя всегда», — подчеркнул генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

Специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и Региональных центров компетенций (РЦК) помогают персоналу научиться работать качественнее и быстрее. Эксперты нацпроекта бесплатно находят и задействуют в производстве скрытые внутренние резервы предприятий. Это стимулирует предприятия без лишних затрат выпускать ещё больше продукции. Ряд медицинских производств уже улучшили свои показатели во взаимодействии со специалистами центров компетенций, а в дальнейшем, следуя их рекомендациям, намерены достичь новых производственных высот уже самостоятельно.

К примеру, на 30% увеличилась выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции «Репер-НН». Компания производит высокотехнологические имплантируемые изделия для офтальмохирургии, в частности, искусственные хрусталики глаза и интраокулярные линзы.

В качестве пилотного потока эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия выбрали процесс изготовления офтальмологических наборов для катарактальной хирургии, который теперь обеспечивает более 60% выручки предприятия.

Пресс-служба Правительства Нижегородской области Компания «Репер-НН»

«У компании достаточно компактное и при этом высокоточное инновационное производство, требующее максимального внимания к организации рабочих мест. Мы предложили ряд улучшений пространства на производственной площадке, а также проанализировали и систематизировали складскую работу в компании, что позволило существенно разгрузить технические помещения и комнаты для хранения расходников и готовой продукции», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Роман Рензин.

Директор «Репер-НН» Александр Литвинов уверен, что средства на модернизацию производства зачастую находятся внутри самих компаний.

«Один из способов, как найти и задействовать скрытые резервы повышения производительности труда, — это система подачи предложений по улучшению. Нацпроект «Производительность труда» помог нам развить и внедрить эту систему», — заявил он. С внедрением элементов нацпроекта предприятие увеличило выработку почти на 30%.

Вместе с экспертами петербургского РЦК научно-исследовательской компании «Электрон» удалось оптимизировать производство цифрового флюорографа для скрининга и диагностики.

«Цифровой флюорограф имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговым аппаратом. Это высокая пропускная способность, отсутствие рентгеновской плёнки, отсутствие химикатов. Визуализация гораздо лучше у пациентов, имеющих патологию», — отметила главврач горбольницы Ольга Свирид.

При диагностике «Электрона» эксперты нацпроекта отметили лишние перемещения персонала, а также длительные простои производственных линий. Ликвидация этих проблем позволила сократить время производства аппарата. Кроме того, сотрудников предприятия обучили инструментам бережливого производства.

Новосибирская группа компаний «ТИОН», перенастроив производственные процессы на своём заводе «Аэросервис» в Бердске, почти на четверть увеличила объем выпуска систем обеззараживания и очистки воздуха, применяемых в медицинских учреждениях. Так, специалисты предприятия и РЦК провели диагностику всех производственных процессов: от функционирования склада сырья до работы склада готовой продукции, выявили резервы для оптимизации, определили проблемы и помогли снизить потери. В итоге выработка предприятия выросла более чем на 20%.

Кроме того, за счёт внедрения стандартизированной работы и организации рабочего пространства «Аэросервис» более чем на два часа сократил сборку оборудования. А благодаря перепланировкам и переносу участков маршрут передвижений и перемещений продукции между производственными участками сократился более чем на два километра.

«Участие в нацпроекте «Производительность труда» для нашей компании — стратегический шаг. Мы искали возможности оптимизировать процессы, сократить потери, повысить производительность именно с использованием инструментов бережливого производства. За эти полгода наши сотрудники смогли получить знания и практический опыт, а некоторые повысили квалификацию в рамках программы «Лидеры производительности», — отметил директор производства, снабжения и логистики «Аэросервиса» Алексей Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. К этому времени прирост производительности труда должен превысить 20%. Нацпроект реализуется с 2018 года по решению президента России Владимира Путина.

Для этого на предприятиях по нацпроекту специалисты ФЦК и РЦК внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство.

Благодаря нацпроекту мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растет оплата труда рабочих. В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.