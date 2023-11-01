Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. К настоящему времени в секторе Газа ещё удерживают пять или шесть граждан РФ. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС. Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — рассказал высокопоставленный дипломат.

Посол Викторов добавил, что официальная Москва выразила ХАМАС свою обеспокоенность относительно находящихся в плену российских граждан. По его словам, палестинцам назвали фамилии удерживаемых. Дипломат отметил, что ХАМАС услышало российскую сторону. Также он сообщил, что РФ сохраняет контакты с минобороны и МВД Израиля и рассчитывает на их помощь в освобождении заложников из РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября ХАМАС рассказало, что Россия предоставила им список в котором были указаны восемь граждан, имеющих двойное гражданство. В палестинском движении отметили, что очень внимательно к нему относятся и тщательно его проанализируют.

Утром 1 ноября палестинское движение ХАМАС опубликовало список иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». В их число вошли граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также покинуть территорию анклава смогут сотрудники Международного комитета Красного Креста, палестинцы с двойным гражданством и сотрудники неправительственных организаций. Позже Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах» на границе с Газой, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и примерно 450 иностранных граждан.

Пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари 29 октября сообщил, что в плену ХАМАС находятся не менее 239 человек.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ власти еврейского государства начали операцию, во время которой им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными этим движением населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 31 октября заявил о переходе армии Израиля к третьему этапу операции в Газе.