Москва, 1 ноября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником, отметив, их вклад в укрепление законности в Российской Федерации.

Илья Питалев/РИА Новости

«Федеральная служба судебных приставов вносит значимый вклад в укрепление законности, обеспечение конституционных прав граждан, интересов государства и участников экономической жизни, в неукоснительную реализацию судебных решений», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что работа ФССП всегда на виду и требует не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и внимательного, чуткого отношения к людям. Он отметил, что сотрудники ФСПП внедряют передовые технологии и управленческие подходы.

В конце телеграммы Путин пожелал успехов работникам ФССП.

В России сегодня, 1 ноября, сотрудники Федеральной службы судебных приставов отмечают профессиональный праздник. Исторические корни праздника уходят в 1865 год, когда император Александр II подписал положение о судебных приставах. Сейчас Федеральная служба судебных приставов — это орган, который осуществляет функции по обеспечению порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.