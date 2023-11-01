Москва, 1 ноября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Приезд президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан преследует не только экономические, но и политические цели, считает Сергей Фёдоров, политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Пресс-служба правительства Казахстана

Ранее стало известно, что Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан, чтобы обсудить строительство там АЭС, а также вопросы международной и региональной повестки.

«Я думаю, что Макрон преследует не только экономические цели. Хотя они тоже понятны. Например, он надеется на получение из Казахстана урановых руд, части которых Франция лишилась в связи с переворотом в Нигере. Кроме того, французы сотрудничают с Казахстаном по разным вопросам. В первую очередь в энергетической сфере, не говоря уже о продуктах массового потребления», — сказал Фёдоров.

Однако, кроме того, Париж пытается усилить своё влияние на постсоветском пространстве, а значит в какой-то степени уменьшить роль России в этом регионе. Такие геополитические цели, по мнению Фёдорова, очевидны. Тем более что Казахстан уже не раз заявлял, что не поддерживает присоединение к России новых регионов. По ряду других вопросов между Москвой и Астаной также были разногласия или недопонимания.

«И Макрон, должно быть, попытается подтолкнуть руководство Казахстана к ещё более критической оценке действий России, предлагая для этого усиление связей с Европейским союзом, — предположил эксперт. — Потом, насколько известно, Макрон отправится в Узбекистан, где будут подняты аналогичные вопросы. Но пока трудно сказать, насколько удачной будет эта миссия».

По мнению политолога, казахстанское руководство, как и узбекистанское, имеет прочные связи с Россией, которые очень важны как для Астаны, так и для Ташкента. И едва ли Макрон сможет в корне изменить позиции Казахстана или Узбекистана по вопросам отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что одной из тем, которую Макрон обсудит с казахстанскими коллегами, станет участие французской Electricite de France S. A. (EDF) в строительстве АЭС в Казахстане. Также есть информация, что они затронут вопрос о разработке казахстанских месторождений урана.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Казахстан должен посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого также интересуют вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию заявлял, что Астана будет следовать санкционному режиму, введённому в отношении России.

Экономисты прогнозируют, что торговые отношения России с Казахстаном могут и дальше ухудшаться, поскольку Астана подверглась сильнейшему давлению со стороны западных стран, требующих, чтобы Казахстан перестал полноценно поддерживать Москву.

Сам Токаев уверяет, что его страна не следует антироссийским курсом и намерена продолжать сотрудничество с РФ, но с учётом санкционных ограничений.