Москва, 1 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления датской компании Carlsberg Group о том, что в России якобы украли её бизнес. Он написал об этом 1 ноября в Telegram-канале.

ТАСС/imago images/Dean Pictures

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — отметил зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что западные фирмы после начала спецоперации по политическим мотивам прекратили работу в России и отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.

Он добавил, что на Западе были уверены, что они будут вводить антироссийские санкции и поставлять Киеву оружие, а собственность западных компаний в России трогать не станут или как минимум позволят выгодно продать.

«И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Carlsberg Group заявила, что в России якобы украли её бизнес. Датская компания также отказалась «заключать сделку с российским правительством» после передачи Росимуществу во временное пользование активов Carlsberg в компании «Балтика» согласно указу президента России Владимира Путина.

Позднее в этот же день в Минфине России опровергли эти обвинения, заявив, что пивоваренная компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества и не стала её собственностью. В ведомстве подчеркнули, что структура организации не поменялась.

В марте 2022 года Carlsberg Group объявилао приостановке производства и продаже своей продукции на территории России. Пивоваренные заводы «Балтика» при этом должны были управляться как отдельный бизнес.