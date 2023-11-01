Москва, 1 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Московский разработчик и производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов «Связь инжиниринг М» установил современные приборы учета при подключении к электрическим сетям тяговых подстанций и станций МЦД-4. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Связь инжиниринг М»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новой линии наземного метро МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» 9 сентября. Она включает в себя 36 станций.

«Сегодня продукция московских промышленников востребована во всех регионах страны», — пояснил Овчинский. Он добавил, что продукцию столичных предприятий используют для автоматизации работы социальных структур, оснащения важных объектов, улучшения инфраструктуры и многого другого. «Так, производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов разработал и поставил свыше 20 интеллектуальных счетчиков на восемь объектов четвертого Московского центрального диаметра», — отметил Овчинский. По его словам, системы помогают контролировать потребление энергии и передавать информацию о расходах по беспроводной сети диспетчерам.

Современные приборы учета, оснащенные специальными радиомодулями дальнего радиуса действия, обеспечивают контроль энергопотребления тяговых подстанций и остановочных пунктов МЦД-4, подключенных к региональным электрическим сетям, чтобы сетевая компания могла производить расчеты электропотребления. Приборы установлены на станциях «Очаково», «Солнечная», «Кутузовская», «Кусково», «Курский вокзал».

«Для нашей компании важно быть частью таких масштабных и социально значимых проектов, как МЦД-4, который улучшил транспортное обслуживание для жителей столицы, Подмосковья и других близлежащих населенных пунктов», — рассказал генеральный директор предприятия Петр Асаченков. Он добавил, что разработка компании помогает отслеживать энергорасход.

Компания с 2005 года разрабатывает и внедряет системы учета энергоресурсов. За это время предприятие изготовило и смонтировало более 100 тысяч систем различного уровня сложности по всей стране.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию, а также активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.