Екатеринбург, 1 ноября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В квартире убитых в Екатеринбурге пенсионеров нашли ДНК полицейского, сообщил E1.ru.

СУ СК России по Свердловской области

«Версия, что участковый причастен к убийству, получила дополнительное подтверждение. Он знал о деньгах, и его легко могли впустить пожилые супруги», — рассказал источник.

По его словам, преступник действовал впопыхах и оставил много следов. Он работал на этом участке, и пенсионеры могли спокойно его впустить в квартиру.

Предположительно, у погибших могло храниться семь миллионов рублей наличными. Деньги пока не нашли. Следователи также выясняют, действовал ли участковый в одиночку или ему кто-то помогал.

При этом в Следственном комитете не подтвердили информацию об обнаруженных в квартире биологических следах полицейского и попросили дождаться официального комментария по этому делу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в одной из квартир в Екатеринбурге нашли убитыми двух пенсионеров. По данным полиции, погибшие уже много лет были в разводе, но продолжали жить вместе.

После этого в Екатеринбурге 30 октября нашли полицейского с тремя пулевыми ранениями, который проводил опрос родственников убитых пенсионеров. По версии правоохранителей, убийство бывших супругов мог совершить участковый, которого позже нашли мёртвым в своём подъезде.