Канберра, 1 ноября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Власти Австралии решили не подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, сообщили в пресс-службе футбольной федерации страны.

IMAGO/Eibner/ТАСС

«Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года», — сообщила федерация.

Очередной чемпионат мира по футболу запланирован на 2026 год: соревнования пройдут в США, Мексике и Канаде. ЧМ-2030 пройдёт в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии — впервые сразу в шести странах.

На проведение ЧМ-2034 уже подала заявку Саудовская Аравия. Страну, в которой пройдут матчи мирового первенства, определит Международная федерация футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в соцсетях уже заявил, что ЧМ-2034 пройдёт в Саудовской Аравии.