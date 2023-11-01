Москва, 1 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии аннулировали аккредитацию собкора «Российской газеты» Александра Гацака, и заявила, что российская сторона примет ответные меры. Об этом она написала в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Собственный корреспондент «Российской газеты» в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей «чёрную метку» — ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции», — написала Захарова.

Комментируя ситуацию, она назвала действия Болгарии очередным противоправным ходом стран НАТО против российских журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в комментарии бельгийскому журналу Politico Мария Захарова отметила, что инициатива запрета или ограничения деятельности российских СМИ на своей территории полностью и безраздельно принадлежит Западу. Действия России, по мнению Захаровой, носят ответный характер и не соизмеримы по масштабу.

15 февраля глава МИД Сергей Лавров отметил, что на Западе преследования российских СМИ начались задолго до проведения спецоперации. Он напомнил об отказе в аккредитации изданиям Sputnik и RT со стороны Елисейского дворца. Лавров напомнил, что эти СМИ включили в список иностранных агентов в США ещё за пять лет до начала спецоперации.