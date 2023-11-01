Вашингтон, 1 ноября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В США второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи умер через шесть недель после трансплантации. Об этом 31 октября сообщил медицинский центр Мэрилендского университета на своем сайте.

University Of Maryland School Of/Keystone Press Agency/Global Look Press

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у пациента диагностировали терминальную стадию сердечной недостаточности, медики признали его непригодным для обычной пересадки сердца. По данным центра, после проведённой трансплантации Фосетт прожил почти шесть недель и в этот период у пациента наблюдался «значительный прогресс». Он проводил время со своей семьёй.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января 2022 года американские врачи заявили о хорошем состоянии мужчины, которому незадолго до этого пересадили сердце модифицированной свиньи. Для 57-летнего пациента это была последняя надежда, так как он страдал от тяжёлого сердечного заболевания.

В Китайском городе Чэнду 6 января 2020 года провели первую операцию по пересадке произведённого в КНР искусственного сердца. Пациентом стал 42-летний мужчина с дистанционной кардиомиопатией в конечной стадии.