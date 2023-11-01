Нижний Тагил, Свердловская область, 1 ноября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Футболист клуба «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов, который 12 октября попал в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, скончался, сообщили 1 ноября в пресс-службе клуба.

Пресс-служба ФК «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушёл из жизни игрок футбольного клуба «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщили в пресс-службе клуба.

Необходимую помощь семье Кочетовых окажут «Уралец ТС» и «Амкар Пермь». Администрация клуба выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария, в которую попали футболисты клуба «Уралец ТС», произошла на трассе Пермь — Екатеринбург вечером 11 октября. Футболисты ехали в Lada Priora. На 250-м км трассы автомобиль столкнулся с «Газелью». От удара Lada слетела с дороги и перевернулась.

На месте скончался футболист Евгений Ситников. Кочетов, а также Денис Федорочев и Кирилл Мыльников получили травмы различной степени тяжести. Кочетов впал в кому.