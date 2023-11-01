Кременчуг, Украина, 1 ноября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар. Об этом 1 ноября сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.

Telegram-канал главы Полтавской областной администрации Филипа Пронина

По его словам, ранее на предприятии прогремел взрыв.

«Возник пожар, его ликвидировали спасатели… Предприятие не работает», — написал он, добавив, что при этом никто не пострадал.

В ночь на 1 ноября в Полтавской области и ещё десяти украинских регионах объявили воздушную тревогу. Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Перед этим в регионе и нескольких находящихся по соседству с ним областях объявили воздушную тревогу.

Пресс-служба администрации Одесской области 30 октября сообщила об ударе по судоремонтному заводу под Одессой. Перед этим украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших рано утром 30 октября в Одессе.