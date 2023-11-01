Краснодар, 1 ноября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Прикубанский районный суд Краснодара арестовал на семь суток бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, подозреваемого в причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом 1 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Алексей Бугаев

Уточняется, что суд рассмотрел дело бывшего игрока 28 октября, до этого Бугаев оказал сопротивление полицейским, устанавливавшим его причастность к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Подозреваемый на суде не отрицал, что в момент задержания попытался скрыться от правоохранителей.

«Судом Бугаев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, стало известно, что экс-футболиста сборной России Бугаева задержали по уголовному делу о торговле наркотиками в особо крупном размере. Бывшему игроку может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее, 30 октября, стало известно, что экскурсовода Государственной Третьяковской галереи, которая проводила экскурсии для Арнольда Шварценеггера, Дэвида Рокфеллера и многих других известных людей, задержали в Москве с наркотиками. Суд отпустил задержанную под подписку о невыезде.