Москва, 1 ноября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Предприятия группы «ФосАгро» стали лучшими сразу в нескольких номинацияхвсероссийского отраслевого ежегодного конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли». Конкурс проводится ежегодно Российским союзом химиков. Его итоги подвели на полях международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2023», которая проходит в Москве с 30 октября по 2 ноября

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В номинации «Предприятие устойчивого развития» АО «Апатит» стало лучшим среди корпораций. В этой же номинации среди крупных компаний победил череповецкий филиал АО «Апатит», он также получил максимальное количество баллов в номинации «Ответственный работодатель». В номинации «Лучший реализованный проект года» жюри конкурса отдало первенство волховскому филиалу АО «Апатит» за поддержку и развитие Волховского многопрофильного техникума, подчеркнув особую социальную значимость этого проекта.

Как отмечают в Российском союзе химиков, цель конкурса — продвижение принципов устойчивого развития и лучших практик эффективной технологической деятельности, обеспечивающей высокий уровень защиты природной среды и охраны здоровья работников, а также формирование информационной открытости и выстраивание диалогов с органами власти и общественностью. В 2023 году экспертное жюри оценивало участников по 150 показателям эффективности в четырех номинациях: «Предприятие устойчивого развития», «Ответственный работодатель», «Лучший реализованный проект года», «Люди отрасли».

Комментируя победу предприятий группы «ФосАгро», генеральный директор компании Михаил Рыбников подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, группа не отступает от реализации собственной стратегии до 2025 года, соблюдая принципы ответственности и устойчивого развития. «На протяжении многих лет «ФосАгро» системно внедряет на своих предприятиях наилучшие из доступных технологий, реализует комплексные инициативы, обеспечивающие высокий уровень защиты природной среды, ресурсосбережения и энергоэффективности», — отметил он.

«Компания из года в год увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, соблюдает высокие стандарты охраны труда, уделяет внимание здоровью и безопасности работников. И находит возможности для последовательного улучшения условий коллективных договоров», — заявил Михаил Рыбников.