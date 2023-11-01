Супермаркеты Израиля прекратили импорт из Турции после заявлений Эрдогана
Haaretz: супермаркеты Израиля прекратили импорт из Турции из-за позиции Анкары
Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Супермаркеты крупнейшей израильской торговой сети Shufersal, а также её конкурентов Rami Levy и Yochananof, перестанут закупать товары в Турции из-за поддержки турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом палестинского движения ХАМАС. Об этом 31 октября сообщила израильская газета Haaretz.
По данным издания, более мелкие импортёры продуктов из Турции поддержали такое решение. При этом израильский минсельхоз уточнил, что на этой неделе в страну должны прийти еще шесть кораблей с турецкими овощами и фруктами.
Глава израильской Федерации торговых палат Уриэль Линн заявил, что сложившаяся в стране ситуация — это «полный шок» и может способствовать снижению импорта в Израиль. Он добавил, что многие импортёры в стране будут осторожно относиться к закупкам в Турции, а турецкая сторона может не захотеть продолжать экспорт.
Как отмечает газета, Турция является пятым по объёму экспортером в Израиль после США, Китая, Германии и Швейцарии. Объём торговли между двумя странами вырос за четыре года почти в два раза с 4 млрд долларов и в 2022 году превысил 7 млрд долларов.
Как сообщало ИА Регнум, 28 октября Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Турецкий лидер добавил, что палестинское движение ХАМАС, по его словам, не является террористической организацией.
Позднее в этот же день глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Тель-Авив отзывает своих дипломатов из Турции для консультаций и «переоценки отношений» с Анкарой. Он добавил, что такое решение связано с заявлениями президента Турции.