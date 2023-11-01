Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Супермаркеты крупнейшей израильской торговой сети Shufersal, а также её конкурентов Rami Levy и Yochananof, перестанут закупать товары в Турции из-за поддержки турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом палестинского движения ХАМАС. Об этом 31 октября сообщила израильская газета Haaretz.

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По данным издания, более мелкие импортёры продуктов из Турции поддержали такое решение. При этом израильский минсельхоз уточнил, что на этой неделе в страну должны прийти еще шесть кораблей с турецкими овощами и фруктами.

Глава израильской Федерации торговых палат Уриэль Линн заявил, что сложившаяся в стране ситуация — это «полный шок» и может способствовать снижению импорта в Израиль. Он добавил, что многие импортёры в стране будут осторожно относиться к закупкам в Турции, а турецкая сторона может не захотеть продолжать экспорт.

Как отмечает газета, Турция является пятым по объёму экспортером в Израиль после США, Китая, Германии и Швейцарии. Объём торговли между двумя странами вырос за четыре года почти в два раза с 4 млрд долларов и в 2022 году превысил 7 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Турецкий лидер добавил, что палестинское движение ХАМАС, по его словам, не является террористической организацией.

Позднее в этот же день глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Тель-Авив отзывает своих дипломатов из Турции для консультаций и «переоценки отношений» с Анкарой. Он добавил, что такое решение связано с заявлениями президента Турции.