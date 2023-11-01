Абуджа, 1 ноября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. В результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии погибли 17 и получили ранения пять человек, сообщило Agence France-Presse.

AKINTUNDE AKINLEYE/EPA/ТАСС

Нападение совершили члены группировки «Исламское государство в Западной Африке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооружённые боевики ворвались в деревню Каяя и расстреляли людей.

Как рассказали представители местного ополчения, боевики напали на мирных жителей, потому что те отказались платить боевикам деньги за выпас скота на захваченной ими территории.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября боевики напали на верующих в здании мечети в деревне Сая-Сая на севере Нигерии. Погибли семь человек, двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Местные силовики заявили, что ведут розыск боевиков, совершивших нападение на мирных жителей.