Москва, 1 ноября, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве очистили перед зимним сезоном. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Пётр Бирюков, очистка одной из самых известных достопримечательностей российской столицы проводится по особой бережной технологии.

Василий Иванов ИА REGNUM Триумфальная арка

«Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме минувшей ночью провели промывку Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года», — отметил Бирюков. По его словам, комплекс работ по промывке Триумфальной арки занял порядка шести часов, их выполнили четыре человека, задействовав автовышку и поливомоечную машину.

«Вначале памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — рассказал заместитель мэра Москвы. Он отметил, что особое внимание было уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей. «Каждую из них очистили вручную мягкими кистями», — отметил Пётр Бирюков.