Луховицы , Московская область, 1 ноября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В подмосковном городе Луховицы госпитализировали кадетов, как предполагается, с ротавирусной инфекцией. По этому факту возбудили уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, причиной этого стала ротавирусная инфекция. Следователи проведут осмотр места происшествия, а также допросят руководство училища и других учащихся. Сведения об инциденте направлены в Роспотребнадзор.

По информации подмосковной прокуратуры, вечером 31 октября в медучреждения направили 20 кадетов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в уральском лагере «Баранчинские огоньки» была зарегистрирована вспышка ротавирусной инфекции, которой заболели девять детей и некоторые сотрудники. С 1 августа деятельность лагеря приостановили, следователи провели проверку по факту этого инцидента.

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева 6 сентября рассказала, что вспышка ротавирусной инфекции в уральском лагере была вызвана наличием носителя инфекции среди работников. Этот работник не должен был работать на пищеблоке и не обследовался на ротовирус, однако готовил детям кислородные коктейли.