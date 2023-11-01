Токио, 1 ноября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных, в первую очередь медведей, на частную собственность на территории всей Японии установили 180 механизированных роботов-волков, оснащённых красными светодиодными глазами и встроенными динамиками с устрашающими звуками. Об этом 31 октября рассказал разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи телеканалу ABC News

ABC News

«На сегодняшний день никто не поставил под сомнение его эффективность, и мы не столкнулись с какой-либо отдачей из-за неудовлетворённости… По всей стране размещено около 180 «волков-монстров», — сказал он.

Разработчик отметил, что дикие животные в Японии инстинктивно боятся волков, а потому робот-волк издаёт звуки выстрелов, волчьего воя и собачьего лая.

По информации телеканала, дизайн новинки подвергся в Японии лёгкой критике, однако он достаточно убедителен для отпугивания животных, сохраняя при этом «элемент театральной искусственности, гарантируя, что люди не будут обмануты».

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что сильный искусственный интеллект (ИИ) не будет допущен до «кресла судьи», поскольку он обладает бездушием и не сможет разобраться в психологических мотивах поступка человека. Он уточнил, что судьи готовы и уже применяют слабый ИИ, помогающий в рутинной, механической работе. Такие роботы помогают составлять проекты судебных решений и подсказывают, полный ли пакет документов собран по делу.