Москва, 1 ноября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Российские силы ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили над территорией Брянской и Курской областей два бесплотника ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство уточнило, что российские силы ПВО пресекли попытки террористических атак ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата [самолётного типа] над территориями Брянской и Курской областей», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны ранее сообщали о перехвате в 23:30 мск накануне, 31 октября, двух украинских беспилотников самолётного типа над территорией Курской области.

Вечером 31 октября российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа. Ранее в этот же день над регионом силы ПВО сбили дрон ВСУ в 13:00 мск.