Москва, 1 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Мировой финансовый кризис серьёзного масштаба может наступить в мире в ближайшие годы, заявил журналистам член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

«Нас ждет большой-пребольшой кризис. Какой будет «черный лебедь», я не знаю, мировая война, крах зоны евро…» — сказал он в беседе «Лентой. ру».

Эксперт напомнил, что недавно известный экономист Роберт Кийосаки предупредил о приближении величайшей в мировой истории катастрофе на финансовых рынках. Разуваев считает, что всё может начаться с Италии или Испании.

Он подчеркнул, что итальянская экономка испытывает очень большие трудности. Экономист выразил идею, что эти две страны способны покинуть ЕС, пересчитав действующие долги из евро в национальные валюты, которые использовались до вхождения Рима и Мадрида в состав Евросоюза.

Разуваев добавил, что Италию и Испанию ждёт или дефолт, или банковский кризис, или другое схожее финансовое потрясение.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в мировой экономике впервые с 2008 года начался кризис. Бывший глава ведомства уточнил, что наибольший удар испытывают США и страны Европы.

Руководитель Сбербанка Герман Греф 14 июня не исключил, что в ближайшие годы мир может столкнуться с экономическим кризисом. Он подчеркнул, что российская экономика не избежит проблем в случае мировой рецессии. Глава организации также добавил, что процессы в экономике развиваются циклически.

Центробанк России 11 августа опубликовал один из сценариев развития глобальной экономики на ближайшие три года. В документе допускается, что в этот период в мире наступит новый финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с ситуацией 2007–2008 годов.