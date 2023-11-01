Новый, 616-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением статьи обозревателя Myśl Polska Кшиштофа Подгурского, где сказано, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Действия российских войск, предпринимаемые с конца сентября 2023 года, автор назвал активной обороной, осуществляемой практически на всём протяжении фронта. Также Подгурский пишет о возникновении кризисных ситуаций с украинской стороны.

Российские войска тем временем продемонстрировали успехи на южнодонецком направлении. Как сообщает 1 ноября «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идёт о позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного.

Киев умоляет Соединённые Штаты Америки увеличить объёмы поставок вооружения для ВСУ, написала обозреватель издания Politico Лара Селигман.

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